Un nuevo juego llegó a la mesa de los argentinos. Se trata de “Leyes y Lobbies”, un juego de mesa cuyo objetivo es lograr que el Congreso apruebe tus iniciativas de ley. Creación de un joven economista interesado en la política, el juego promete no sólo divertir, sino además instruir y ser una herramienta de formación ciudadana.

Argentina tiene una amplia trayectoria en la creación de juegos de mesas. El estanciero (adaptación del Monopoly), las 1000 millas, Carrera de mente, el Burako y el famoso T.E.G.(Tácticas y Estrategias de Guerra), son algunos de las decenas de invenciones argentas a lo largo de los años que han traspasado generaciones para convertirse en un clásico. Juegos, con los cuales se han entretenido miles de chicos y grandes, forman parte del acervo cultural y se alimentan del mismo. Hoy, en un marco en donde todo el sistema política está discutido, surge “Leyes y Lobbies”.

El primer juego vendido fue en mayo de 2023. “Es un juego muy conectado con la realidad argentina, y tuvo un crecimiento muy grande en estos meses, ya que aún no se cumple el año de su lanzamiento”, detalló su creador, Germán Fick, quien conversó con Rosarioplus.com para contar en detalle cómo surgió la idea, cuál es su objetivo pedagógico, la posibilidad de ampliarlo y nuevos horizontes.

Germán Fick, es economista, nació en la ciudad de Campana y hoy vive en Capital por cuestiones laborales, en dónde cursa además la Maestría en Economía en la UBA (esto será clave en el desarrollo del juego). Sin embargo, su afición por el desarrollo de juegos viene desde mucho antes de sus estudios. “Desde chico me gustaba inventa juegos y se los daba a mi familia para que los juegue. Era en cierto punto mi juego, jugaba a inventar juegos”, cuenta.

Con el tiempo esa afición no cesó, al contrario, se fue complejizando, los juegos se hicieron cada vez más interesantes. Hace unos cuentos años se empezó a esbozar la idea de lo que hoy es “Leyes y Lobbies”, pero de manera muy inicial. “Lo iba probando, tenía errores, lo modificaba y a la siguiente juntada familiar y de amigos proponía jugarlo de nuevo y así iban surgiendo modificaciones”, cuenta Germán. Sin embargo, este proceso era bastante lento ya que no siempre uno se encuentra con gente que quiera jugar a lo que se le propone. “Lo definitivo fue el ingreso a la Maestría. Ahí me encontré con compañeros con los que debatíamos de política, porque claramente la economía es una ciencia social más, y fue con ellos que empezamos a jugarlo, a probarlo y a partir de estos encuentros lo fui corrigiendo hasta llegar al resultado final”, detalla. Hoy, aquello que empezó como una diversión infantil, traspasó su círculo íntimo y se convirtió en una propuesta real para toda la sociedad argentina.

– ¿Cómo se juega y cuál es el objetivo del juego? ¿A partir de qué edad se puede jugar?

El juego representa el sistema legislativo argentino. Se juega de 3 a 12 participantes, pero lo ideal es jugarlo entre 4 a 6 para que haya cruces, sin perder dinamismo. El objetivo es que te aprueben las leyes que te tocan al azar cuando se reparten las cartas de leyes. Para esto hay que asociarse con otros jugadores y recibir el apoyo de grupos de poder. En función de que se vayan aprobando algunas de tus leyes irás recibiendo más o menos apoyo, por lo que el jugador debe diseñar también una estrategia de juego, por qué va a pelear primero, con qué cuenta, etc. El rango de edad para jugarlo es de 15 para arriba, pero el público al que más llegamos hasta el momento tiene entre 30 y 40 años y es gente interesada en la política, abogados y docentes.

– Más allá del entretenimiento, hay acaso un objetivo pedagógica atrás del juego?

El juego cumple muy bien una función pedagógica, porque aprendés jugando. Muchas personas que no se interesan en la política o que desconocen el funcionamiento de las cámaras, a partir del juego se terminan interesando. De hecho me contactaron docentes para ver la posibilidad de aplicarlo en sus clases. Por esto me parece susmamente importante que el juego pueda llegar a instituciones educativas para enseñar de manera entretenida cómo es la dinámica del Congreso.

– ¿Qué viene ahora?

Seguir trabajando para llegar a más provincias y también algunas reversiones. Fue una consulta muy insistente de qué modo usarlo en una clase de secundaria, así que estoy pensando en una versión ampliada para hasta treinta personas, ver de qué modo se podría hacer eso. También muchos jugadores, y mis amigos mismos que fueron los catadores, para llamarlos de alguna manera, de este juego me dicen que se tiene que venir el económico, así que estoy pensando en eso.

– ¿Cómo se consigue en Rosario?

En Rosario se puede comprar de manera on line, con envío a domicilio a través de plataformas de compra y venta. Pueden pedirlo a través de nuestra cuenta de instagram y enviamos el enlace. Pero además, este lunes y martes estaremos en la ciudad vendiendo en mano juegos a un precio mucho más barato ya que nos ahorramos el precio de envío que es bastante elevado lo que cobran las plataformas. El precio en mano es de 15 mil pesos, mientras que en la plataforma de MercadoLibre se eleva a 23 mil, por las comisiones que cobran con el envío incluido.