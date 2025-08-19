El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, sostuvo este lunes que la Provincia no hará una nueva propuesta salarial a los docentes, a pesar del rechazo de los gremios. Ante este anuncio, desde AMSAFE denunciaron que la decisión fue “unilateral y autoritaria”.

“La propuesta económica ya está cerrada y es la mejor oferta posible que hemos hecho atendiendo los intereses de los trabajadores, con mucha responsabilidad fiscal”, indicó el funcionario santafesino, en diálogo con LT10 de Santa Fe. Además, Bastia confirmó que el aumento se pagará “a partir de julio por planilla complementaria”.

Luego de la afirmación del ministro provincial, desde AMSAFE exigieron “respetar la Ley de Paritarias, garantizando un espacio democrático de discusión real sobre las problemáticas que atravesamos diariamente en nuestras escuelas”.

"Tal como lo establece nuestra resolución de Asamblea Provincial, el Gobierno debe convocar a paritarias y presentar una propuesta que dé cuenta de las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, quienes sostenemos con compromiso y esfuerzo la educación pública santafesina”, apuntaron.

La propuesta del Gobierno había sido de un 7% de aumento (1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% de septiembre a diciembre) más un “garantizado” solo para activos.