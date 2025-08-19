El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, confirmó este martes que la obra donde murieron cinco obreros, en la ciudad de San Lorenzo, había sido suspendida temporalmente por falta de medidas de seguridad.

El funcionario provincial comentó que el proyecto de Constructora X3 SA en San Carlos 1070 estuvo frenado durante 40 días por "diversas situaciones que hacían a la seguridad de los trabajadores".

"Ayer (lunes) fueron los inspectores para constatar las cuestiones materiales del accidente. Fueron atendidos por un empleado, no había nadie responsable de la empresa", apuntó Genesini, en diálogo con LT8.

La obra fue suspendida tras una revisión realizada el 21 de marzo y estuvo paralizada hasta el 30 de abril, fecha en la cual se confirmó que cumplia con distintas exigencias de seguridad.

La caída del montacargas desde el noveno piso del edificio en construcción provocó la muerte de Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Fernando Guerra (27).

Cabe recordar que la investigación del accidente laboral quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).