La sorpresiva separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sumó este lunes un capítulo inesperado. Según reveló Ángel de Brito en LAM, el detonante de la ruptura habría sido la aparición de pruebas que confirmaron una infidelidad por parte de la actriz.

“Gime después contará con detalles lo que pasó, pero el tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ya lo sospechaba, pero las pruebas aparecieron tarde”, aseguró el conductor.

De Brito sostuvo que la pareja ya atravesaba un desgaste de al menos un año, pero que la situación se precipitó cuando Vázquez descubrió indicios de que había otra persona en la vida de su pareja. “Ella se lo admitió”, agregó.

El supuesto “tercero en discordia” sería un actor del medio, compañero de Accardi en la obra En otras palabras. Aunque no lo mencionó de manera directa, los panelistas deslizaron que se trataría de Andrés Gil, actual pareja de Cande Vetrano.

El descargo

Accardi, por su parte, confirmó la infidelidad. “Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, dijo este martes al aire de Sería Increíble (Olga). “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, expresó angustiada.

Sobre el tercero en discordia, sumó: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”.

“Una idiotez de la cual estoy arrepentida”, aseguró Accardi. “Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”.

Gimena también se refirió a las primeras versiones que habían circulado cuando se conoció su separación de Nico. “Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, expresó.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz.