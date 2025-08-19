Un retén de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero detuvo a un camionero oriundo de Pérez porque llevaba oculto en su carga de cereal 43 paquetes de cocaína, con destino a Rosario.

Ocurrió este lunes, en un puesto del Escuadrón 59, en el kilómetro 471 de la ruta nacional 16, en el paraje Urutaú.

Los gendarmes interceptaron un camión con acoplado cargado con alrededor de 30 toneladas de maíz procedente de Aguaray, Salta. El destino era el puerto de Rosario.

Los federales revisaron el transporte con un perro detector que a poco de husmear reaccionó conforme a la presencia de estupefacientes.

Profundizaron el control y así llegaron a la carga a granel. Sumergida entre los granos de maíz, dos cajas de cartón que contenían 43 paquetes envueltos en cinta, con clorhidrato de cocaína por un total de 44,6 kilos.

El chofer, radicado en la localidad de Pérez, quedó detenido en el acto. Con él, fue secuestrada una carabina calibre 22 y 30 municiones que llevaba en la cabina del transporte.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención del ciudadano involucrado y la incautación del rodado con el acoplado, la droga y la carga, como así también el armamento y municiones.