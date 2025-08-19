Un colectivo de la línea 110 de la empresa Rosario Bus fue baleado, este lunes por la noche, en Avellaneda y Biedma,en la zona sudoeste de la ciudad.

El disparo alcanzó el costado izquierdo del colectivo y puso en alerta a los pocos pasajeros y el chofer de la unidad. Por el hecho no se registraon heridos, ya que el impacto fue en la parte baja de la segunda ventana del vehículo.

Unos minutos después del ataque, un móvil policial acudió al lugar tras un alerta recibido por el 911, activado a través del botón de pánico del colectivo.