Dante Taparelli es el secretario de Cultura y Educación de Rosario. Asumió el cargo en febrero de 2021, en reemplazo de la cuestionada Carina Cabo. El comienzo de su gestión estuvo marcado por la pandemia. Sin embargo, tras el paso de los momentos más álgidos del coronavirus, los problemas le siguen lloviendo. Con un presupuesto escaso enfrenta una realidad que muchas veces se le escapa de sus manos: conflictos gremiales y poner al día la caja con los pagos atrasados a proveedores que se fueron regularizando en estos dos años.

Semanas atrás, en el edificio de Pichincha donde se encuentra la secretaría, tuvo la inesperada visita de los músicos de los organismos estables que en una curiosa protesta tocaron acostados bajo el lema: “Estamos planchados”. El año pasado, en el mes de julio, recibió la visita de los colectivos artísticos independientes quienes le reclamaron la declaración de emergencia para la actividad, en esa ocasión le advirtieron que no se podía esperar más tiempo y todavía esperan por sanción de una nueva ordenanza que los contemple.

En el caso del conflicto más reciente con los músicos estables, el funcionario puso paños fríos a la situación laboral de este colectivo y precisó se firmó un acuerdo para regularizar a 15 de ellos bajo un cronograma que comenzó con cuatro de ellos y los demás “se irán sumando” en los próximos meses, señaló el otrora artista urbano en una entrevista con Muy rico todo en Sí98.9.

Cuando se le preguntó si la negociación estaba encaminada respondió: “Un poco renga por el tema presupuestario, pero siempre la intención es que todo el mundo esté contento porque yo necesito enormemente de las bandas y también necesito su buena voluntad porque acá en estas situaciones no hay un culpable de las cosas”.

Taparelli sostuvo en ese sentido que “existe una situación general no solo en Rosario, también en el mundo en cuanto a la economía que “son difíciles de tomar y no dependen de mí” y además que “se alineen los planetas”.

“Como nosotros pedimos desde nuestra secretaría, las otras dependencias tienen las mismas necesidades y hay un solo monedero”, y volvió sobre el trabajo de las bandas estables: “Tienen un trabajo pautado y eso es lo que estamos negociando cómo y cuándo va a ser el trabajo, además de plantear un seguro para sus instrumentos por el tema de salir a tocar”.

El secretario contó en ese tono que anteriormente cuando los músicos salían a tocar de noche se les ponían un techo por el rocío, pero indicó que el valor de este es casi lo mismo que el de trasladas a la banda completa. “Igual yo quiero que toquen de día”, disparó a la vez y pidió a los músicos de estos estamentos que “sean protagonistas y puedan ensayar en lugares que antes no ensayaban para que la ciudad se dé cuenta lo qué es un organismo estable y que no solo se vea en apariciones esporádicas”.

Apoyo a los artistas locales

“Estamos planteando algún tipo de subsidio, no están claros y no están definidos, pero yo estoy promoviendo un fondo de becas. Estamos organizando las letras de eso porque hace poquito lanzamos unas de un millón de pesos repartidas y me parece que es insuficiente, por eso quiero armar un fondo de becas en el Banco Municipal para que estas sean permanentes y no sean limitadas, para diversos estudios y talleres”, contó.

Sobre las demandas en general de parte de colectivo artístico dijo que “es una vieja tradición rosarina” apoyar con contratos a los artistas, pero asumió que las cuestión presupuestaría es limitante para su gestión. Hoy su dependencia cuenta con un presupuesto anual de 150 millones de pesos, la mitad del dinero que tuvo la gestión pasada, a lo que se le suma una inflación anual de más del 45%. “Hay cosas que ya nos e pueden hacer como antes”, lamentó Taparelli.

En ese sentido argumentó que el tema de lo que se puede hacer es “directamente proporcional” y “hubo hace 8 años atrás una economía floreciente".

Por último, insistió que una de las formas de salir de esta crisis es mediante la organización de festivales por lo que pidió la posibilidad de rever las normas que regulan estas fiestas populares. Además de generar espacios de discusión para que los músicos puedan tocar en bares, con la implementación de una nueva ordenanza que cobije a estos artistas.

Aqui el audio de la nota competa.