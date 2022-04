Los músicos miembros de la Orquesta de Cámara Municipal, el Ensamble de Vientos, el Quinteto de Cuerdas y el Quinteto de Vientos se declararon en estado de asamblea y se movilizaron este lunes hacia la sede de Cultura municipal en la Estación de Trenes Rosario Norte con reclamos por las irregularidades que vienen percibiendo en las condiciones laborales y por no haber tenido una respuesta de las autoridades. La propia Orquesta no tuvo funciones al momento desde comienzos de año, por primera vez en sus 30 años de existencia.

En el comunicado denunciaron “condiciones de abandono, precarización y vaciamiento de los cuatro organismos que integran”, que señalan como consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades, y denunciaron que no se realizan concursos de cargos y en cambio se llevan a cabo “dudosas audiciones con contratos basura de dos meses no renovables para suplencias que cubrirían los cargos que no quieren concursar”.

Para los miembros de la Orquesta y los ensambles, el secretario Dante Taparelli, el subsecretario Federico Valentini y el director general de Producción Estratégica Federico Salafia “no hacen más que postergar cualquier intento de solución propuesta por los trabajadores”, y “desde inicios de la gestión muestran falta de conocimiento sobre las tareas y funcionamiento de los organismos”.

Paula es una música integrante de la Orquesta de Cámara Municipal, y en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí98.9 destacó que “esta Secretaría no ha dado reuniones y está vaciando los organismos estables musicales que tienen entre 30 y 50 años de funcionamiento: convocaron a músicos para audiciones para reemplazos, que no son abiertas a todo el mundo lo que no permite inscribirse. Y esos contratos son totalmente precarizados de dos meses de duración y no renovables, y después pondrían a otros y así sucesivamente, algo inviable por la naturaleza de estos organismos que requieren mucho trabajo en conjunto”.

Sobre la medida de fuerza, explicó que fue tras varios reclamos: “Hemos pedido por nota reuniones con las autoridades de la Secretaría de Cultura y no nos atendieron. El martes pasado se comprometieron a darnos respuestas pero no las hubo y por eso hoy nos movilizamos para reclamar que se hagan los concursos”.

Destacó para graficar el asunto que “en más de 30 años la Orquesta de Cámara llega a mayo por primera vez llegamos sin un solo concierto, y desde hace dos años que no tocamos por la pandemia. Nos faltan tres instrumentistas y el director”.

Sobre la realidad de los otros elencos detalló: “El quinteto de cuerdas, como dice el nombre deberían ser cinco, pero son cuatro y no quieren hacer concursos. El único que esta con elenco completo es el Quinteto de Vientos, aunque con el problema de presupuesto y de programación. Cuando los cargos quedan vacantes por jubilación, fallecimiento o renuncia de compañeros, no los reponen. Proponen un contrato basura por dos meses no renovables que es inaceptable”.