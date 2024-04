Luego de los rumores de romance con el presidente Javier Milei, la modelo Victoria Vannucci rompió el silencio este jueves por la tarde y salió a aclarar cuál es el vínculo que la une con el mandatario libertario.

"Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola. Sé que se me está vinculando con el Presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo absoluto respeto”, comenzó la ex de Matías Garfunkel, a través de un video en las redes sociales.

"No hay ningún tipo de lazo amoroso, es lo que necesitamos aclarar en este mensaje. Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama”, aclaró la empresaria.

Tras negar el romance, Vannucci contó cuál es su vínculo con Milei: "Quiero que sepan que tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día".

Luego reconoció: "Hay muchas partes de la información que sí son ciertas, estuve invitada a esta famosa cena, a la cual no pude asistir”, dijo la mediática desde Estados Unidos. Además, para que no queden dudas, expuso: “Pero me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa”.

Por último, la ex tenista reveló: "Me prometí a mí misma no hablar de política. Lo único que deseo es que a mi gente le vaya bien, a mi familia le vaya bien”.