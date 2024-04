En TN se vivió un curioso momento al aire cuando se repasaban los títulos del día. Fue durante el programa que se emite de de 6 a 10, cuando los conductores exponían se referían al triunfo de Lanús en la Copa Sudamericana. Entonces, apareció un texto fuera de lugar sobre la derrota de Boca frente a Fortaleza 4 a 2.

La conductora Roxy Vázquez era la encargada de leer ese tramo del titular. “Copa Sudamericana. Valioso triunfo en Venezuela. Lanús se impuso al Metropolitanos por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou”, dijo y después se vio que en la bajada decía: “Y a Boca se lo garcharon en Brasil”.

Sin embargo, la periodista no leyó la frase completa porque se dio cuenta antes. Inmediatamente después se hizo un silencio y, pese a que el director tiró el próximo título, los conductores no pudieron hacerlo. “¿Quién puso eso? Lo voy a ir a buscar a ese que escribió eso”, sostuvo en broma Sergio Lapegüe.

“En 25 años de laburo nunca me sucedió, pero bárbaro, muy bien, hola”, expresó Vázquez. “Por lo menos frenaste, hay otros que siguen”, le marcó su compañero. “Sí, yo casi que sigo, pero frené ahí”, agregó ella. “Pasa que vos sos profesora de modulación, de presentación de televisión”, sumó él.

Algunas horas después, Vázquez y Lapegüe hicieron una aclaración: “Tenemos que contar que hoy durante la lectura de los títulos de las 7 de la mañana, cuando justamente me tocaba a mí, hubo un texto escrito inapropiado que salió al aire escrito, pero no salió al aire mi voz contándolo, y que no tiene nada que ver con la política de TN”, dijo la conductora.