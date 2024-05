El Gobierno de Santa Fe anunció que descontará el día a trabajadores estatales y docentes que decidan sumarse a la medida de fuerza prevista para este miércoles 8 de mayo y habilita un registro a tal fin. El cese de actividades -que se extiende al jueves 9 en consonancia con el paro nacional- fue resuelto por los gremios tras el rechazo de la última oferta paritaria.

“Entendemos que el paro del jueves 9 obedece a una cuestión vinculada a la política nacional pero para el miércoles hay una convocatoria de los gremios públicos a un paro contra el gobierno provincial, lo que consideramos totalmente injusto y descontextualizado”, señaló este lunes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

Y completó: “El sector público santafesino ha tenido un gobierno que se sienta, dialoga, que no se maneja con chicanas. Nos hicimos cargo de infinidad de problemas. Consideramos que -el paro- es inoportuno. Esta gestión siempre ha puesto el interés colectivo, el esfuerzo, el trabajo, la transparencia para poder cumplir más y mejor con cada santafesino”.

“Por eso vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo a todos los empleados públicos que no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia, que hacen enormes esfuerzos para levantarse todos los días a mantener en pie esta provincia”, anunció el funcionario.

El ministro de Educación, José Goity, sostuvo: “Buscamos que la medida sea justa y fundamentada, y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. No podemos hacerlo de manera indiscriminada y por eso establecimos un mecanismo de declaración jurada”.

Y detalló: “Todos los docentes y trabajadores públicos tienen un legajo personal donde hemos habilitado una instancia en la que el docente de fe de que prestó servicio. Si no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado o porque no le correspondía ese día puede consignarlo ahí. Se puede completar el miércoles, el jueves o el viernes”.