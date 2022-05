Fito Páez cerró la trilogía “Los años salvajes” con el lanzamiento este viernes de su nuevo álbum titulado “The Golden light”, donde solo con su piano trae sus nuevas composiciones en un plan intimista. Es un disco de nueve tracks, de los cuales tres son instrumentales (“El mar de Gerardo”, “Cervecería Gorostarzu” y “The Golden Light”).

Fito soprende con un tema cantado a capella y en inglés (“The moon over Manhattan”). además se lucen las voces femeninas de Abril Olivera (“Enciende el amor”) y de Etta Craft (“Diosa del sol”). También incluye el tema que estrenó el Teatro Colón dedicado a su maestro y colega Charly García (“Sus auriculares”).

“Durante la pandemia me senté al piano un montón de veces. Las mieles del oficio. La idea era poner el teléfono cerca y filmar una improvisación. Sin planes previos. De esas grabaciones caseras, que denominé 'Quarentine sessions' surgieron algunas de las ideas que confluyeron en 'The golden light'", contó Fito sobre el nuevo álbum.

Y contó: "Gerardo Gandini, claro inspirador de esta obra, (“vos tocá y no pienses”) me dictó la primera pieza, totalmente improvisada y me permitió nadar en sus aguas profundas. Finalmente, esos son los huesos y la sangre del hombre que había recorrido tantos años salvajes y volvía de las altas cumbres sinfónicas a la playa calma de juncos junto al río Paraná en una improbable y larga noche transfigurada de luz dorada.”