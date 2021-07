Los colectivos de actores, músicos, artesanos y referentes de variadas disciplinas relacionadas con la producción cultural insisten con sus reclamos de apoyo económico por parte la Secretaría de Cultura Municipal, además piden la declaración de emergencia para la actividad .

El secretario del área, Dante Taparelli, habló con Nadie es perfecto en Sí 98.9 y describe que el Presupuesto no alcanza más allá de que se les ofreció ayuda.

“Ningún colectivo es desoído. Hay que pasar la pandemia y darle para delante. Uno hace lo que puede con lo que se tiene y cuidando a todo el mundo. Es difícil sostener las cosas con un Estado que desapareció por la pandemia ”, argumentó.

“Respecto al trabajo, primero hay que entender que estamos en pandemia. Después, que somos una secretaría de Cultura y no es para resolver problemas laborales, no tenemos, sí podemos aportar ideas ”.

Respecto de los artistas callejeros sostuvo: “Platean cosas que no se pueden. No se puede regular el espacio público para cualquiera haga lo que quiera. Plantean que no haya control municipal porque entienden que está todo muy cerrado, y lo que está cerrado es la pandemia ”.

“El colectivo de artistas callejeros pide desregularlo, y no se puede. La sociedad pide orden, no desorden ”, dijo. Luego notó que se iba a implementar un esquema de más artistas callejeros por cuadra, pero la pandemia lo impidió. “La manera es darle laburo, no un subsidio de 10 mil pesos porque no alcanza”.

“Esta historia es temporal. Hay 40 instituciones en la espalda entre espacios, centros culturales, escuelas, además de los colectivos ”, dijo y agregó respecto a las denuncias de vaciamiento de los fondos artísticos:“ El 70% del Presupuesto de la Municipalidad se derivó a Salud. No se disolvió nada ”.