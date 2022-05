En el mes de julio finaliza la concesión del servicio de recolección de residuos, al cabo de sucesivas prórrogas dispuestas por el Ejecutivo y se espera que en las próximas semanas pueda haber novedades en el Concejo para llamar a una nueva licitación. Se trata de un contrato de 6 mil millones de pesos para dos empresas que se reparten la geografía urbana (norte y sur), más la estatal Sumar, que recoge la basura del centro a $500 millones de presupuesto.

Organizaciones ambientalistas ocupadas en la materia presagian que la administración Javkin no hará más que continuar lo que el Frente Progresista ha hecho en el tema: continuar con el enterramiento en relleno sanitario y no avanzar en la separación en origen, tal como manda el plan Basura Cero. Precisamente, la nueva licitación del servicio debería incluir el objetivo de ese plan, que fue caballito de batalla de las sucesivas gestiones socialistas en la Intendencia, y que terminó naufragando.

El sábado pasado se llevó a cabo la primera reunión del año del Consejo Asesor de la comisión de Ecología y Ambiente en el salón de usos múltiples del Centro de Interpretación Ambiental Educativo del Bosque de los Constituyentes, presidida por la titular de la comisión, María Luz Ferradas, edil de Ciudad Futura, con la presencia de integrantes de numerosas organizaciones que expusieron propuestas y reclamos sobre diferentes temas. En ese sentido destacó el objetivo de diagramar una agenda a partir de lo que propusieran las diversas organizaciones.

Ferradas insistió que en el nuevo pliego se tengan en cuenta los reclamos históricos de las organizaciones ambientalistas. Demandan la profundización de un plan de eliminación de plásticos de un solo uso, la separación en tres fracciones, la creación de un "servicio público de recuperación de residuos", además de paulatinamente acabar con el entierro de residuos en el relleno sanitario de Ricardone, incluyendo un sistema de recolección y separación en origen. También apuntar a una mirada crítica sobre el modo de consumo y sus consecuencias, donde la basura genera un impacto directo.

La concejala recordó que desde la comisión que preside propusieron algunas modificaciones a la ordenanza de Basura Cero del año 2008 que suponía para el 2020 no se iban a enterrar más residuos. “Estas metas no se cumplieron por eso se ingresaron nuevas modificaciones y nuevas metas que fijan pautas para el 2040. Nosotros las metas que tomamos es que de acá a 10 años se logre recuperar 50% de los materiales reciclables que se entierran, por ejemplo papel, cartón, plástico, vidrio, etc. Para poder alcanzarlas debemos saber cómo se va a modificar el sistema de recolección de residuos porque si seguimos tirando todo en un mismo contenedor o no se atiende la separación en origen va a ser muy difícil”, advirtió en dialogo con Muy rico todo por Si 98.9.

Enterrar menos supone separar en origen y compostar todo lo posible, como poner a circular en la economía los materiales reciclables, que en su mayoría lo hacen cartoneros y cartoneras, no reconocidos debidamente. “Le pedimos para esta instancia al Municipio que les reconozca la tarea ya que es fundamental, desde el punto de vista social es muy importante para que luego puedan tener todos los beneficios que tendría cualquier otro trabajador”, solicitó. Este trabajo no reconocido es de unos 3 mil cartoneros que realizan reciclaje con su actividad cotidiana.

Esta iniciativa, que se encuentra en la agenda del Palacio Vasallo, fue ingresada con las firmas y adhesiones de el Taller Ecologista; Movimiento de Trabajadores Excluidos; Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores; Jóvenes por el Clima - Rosario; Fridays for Future - Rosario; Taller de Comunicación Ambiental; Grupo Ecologista Génesis; Soluciones Tecnológicas Sustentables; Grupo Obispo Angelelli; El Paraná No Se Toca; Conciencia Solidaria; Más Río Menos Basura; Graneleando; Greenpeace Rosario; Rebelión o Extinción - Rosario; Ínaco.

