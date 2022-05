El ministro de Gestión Pública Marcos Corach se refirió este lunes al flagelo de la violencia en Rosario y dijo que la inseguridad “es el talón de Aquiles” de la gestión. “El gobernador dice que no es un demerito pedir ayuda porque es también es responsabilidad de gobierno federal brindar recursos a las provincias. En este caso lo que se necesita es mayor cantidad de efectivos y mayor cantidad de recursos económicos para poder atender la situación de seguridad específicamente en Rosario”, expresó el ministro en contacto con Leo Ricciardino en Si 98.9.

El funcionario remarcó luego que el foco de atención está puesto en la ciudad de Rosario y es una buena señal que con el intendente Javkin “tengan una buena sintonía fina” porque saben que la violencia armada es el principal problema y donde “más aprieta el zapato”. “Pregunte donde pregunte, la seguridad y la inflación están en el tope de los temas con los que se encuentra la gente”, advirtió.

Por otro lado hizo lugar a una posible reforma constitucional, que dijo “parece muy alejado de la realidad, sin embargo hay que abordarlo”. Para Corach “hay buen clima” y los legisladores propios y de la oposición están dispuestos a dar el debate. “Se trata de instalar, pero claramente lo primero que se huele de estas cosas es que se discuten para la política por lo cual hay que ser muy trasparentes”, señaló.

Respecto al tema productivo sostuvo que hoy tiene a la provincia con indicadores todos positivos, pero que igualmente “nos encontramos en una realidad con ciudades de pleno empleo donde la gente no llega a fin de mes”. “En el momento donde hay trabajo, en muchas ocasiones no se llega a fin de mes y por más que hoy Santa Fe sea una locomotora productiva no alcanza”, abundó.

En cuanto a los cuestionamientos al gobernador Omar Perotti por el gasto de viáticos en Kuwait, donde se encuentra realizando gestiones para futuros acuerdos de desarrollo productivo y económico para la provincia de Santa Fe, dijo que lo hicieron para "desgastarlo".

“Ya ni si quiera me enojan tanto los cuestionamientos, más bien los emisores que hablan desde un pulpito de moral, cuando en el Gobierno anterior se hicieron varios viajes. Perotti es la primera vez que viaja al exterior, es austero y viaja solo. Iba a ir el ministro de Economía, pero se enfermó de Covid y no fue”, rebatió. Y agregó: “No es un debate que a la gente hoy le interese y la verdad que es escupir para arriba. Ellos viajaron al mismo destino, al menos que tengan el decoro de quedarse callados”.

