El conflicto que mantiene desde comienzos de esta semana la secretaria de Control de la Municipalidad, Carolina Labayru con los trabajadores por haber denunciado ciertas irregularidades en su secretaría, tuvo este jueves la respuesta del concejal del PJ Lisando Cavatorta, quien el pasado lunes participó de una mesa de trabajo en el Palacio Vasallo como responsable de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, donde la funcionara hizo las primeras acusaciones.

Según Cavatorta, en la reunión con Labayru se pidió que la funcionaria informe a los concejales sobre la falta de alcoholímetros, narcolímetros, estado de los vehículos, cantidad de grúas y demás elementos de trabajo, acusación que habían manifestado agentes municipales en una audiencia previa con los concejales de esa comisión.

En éste marco fue que Labayru “comenzó a enumerar distintas irregularidades en la Dirección de Tránsito: sobreprecios en la compra de repuestos para vehículos y en artículos de librería, en la carga de combustible de vehículos ajenos a la Dirección, en facturación indebida en el acarreo de grúas y servicios facturados que no se correspondían con la realidad”.

“Fue la secretaria quien puso de manifiesto éstas irregularidades durante su exposición. Los encuentros de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad del Concejo Municipal son públicos. De hecho, de la reunión a la que se referencia participaron, aproximadamente, 25 personas, entre concejales, jefes de prensa y asesores. No son secretas, incluso se elabora un acta de los encuentros y cada participante toma los apuntes que crea pertinentes. Todo público, todo a la luz y transparente”, convino Cavatorta.

Al parecer los dichos de la secretaria de Control y Convivencia en el Concejo echaron alcohol en la herida de los trabajadores municipales, y motivó una dura réplica del titular del sindicato, Antonio Ratner. "Es una incontinencia verbal de una funcionaria que no puede controlar una situación”, lanzó el avezado gremialista en declaraciones a Si 98.9.

Tras esta ida y vuelta, este jueves, las oficinas de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, ubicadas en el edifico de Moreno al 2500, fueron empapeladas con carteles que tenían el rostro de la secretaria de control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Carolina Labayru, con la leyenda "persona no grata en el DGT".

Y si bien no se conoce la responsabilidad de quienes hicieron la pegatina, el intendente tomó nota de los sucedido, se comunicó con el Sindicato de Trabajadores Municipales y luego habló del tema, consultado en rueda de prensa: "Sí, vi los carteles. Lo que puedo decir que la secretaria es una persona gratísima para la gestión municipal", respaldó Javkin que se mostró molesto calificando el hecho como “politiquería barata”.

En ese sentido, Cavatorta precisó: “Repudio los carteles que se colocaron contra la secretaria de Control y Convivencia del Municipio, Carolina Labayru. Ningún escrache jamás contará con mi apoyo. Acompañaré cualquier sumario o denuncia penal que apunte a investigar y/o condenar situaciones irregulares de ésta o de cualquier repartición pública”.

Pero aclaró que este tipo de situaciones “no se trata de temas personales, se trata de ser responsables y desarrollar el rol para el que fuimos elegidos: representar a los rosarinos y rosarinas”. “Acá no hay operaciones ni show. Que nadie se victimice. Responsabilidad es decir la verdad. Ocultar sería mentir. Si quieren mejorar contarán conmigo. Pero si para eso me piden que mienta, oculte o me haga el distraído”, proclamó el edil justicialista.