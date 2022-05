Tras los cambios en la secretaría de Comercio Interior, el Gobierno retoma esta semana las negociaciones para actualizar Precios Cuidados -con listas que vencen el 7 de junio- y las reuniones con empresas para alinear expectativas inflacionarias. Los alimentos volvieron a estar en torno al 5,2 por ciento de aumento en mayo según los privados, y Comercio, ahora bajo el ala de Martín Guzmán y con gestión de Guillermo Hang, se reunirá con supermercadistas y productores. En las últimas semanas, además, el Gobierno comenzó a hablar con grandes empresarios, como fue el llamado del presidente Alberto Fernández a Luis Pagani, de Arcor.

La expectativa, sin embargo, no es nada buena. Desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la región (CASAR) aseguraron que hasta ahora no hubo ninguna medida que funcione para detener la inflación. Según su presidente, Sergio López, a las listas con incrementos del mes de mayo se le sumarán esta semana los aumentos en la rama de lácteos, incremento que viene en el mismo orden, es decir, por encima del 6 por ciento. Además advirtió que las quitas de bonificaciones significan aumentos encubiertos para los comerciantes que lamentablemente deben trasladarlos al consumidor final.

“A nosotros nos sucede que los distribuidores tienen precios diferentes, no sabemos muchas veces cuál es el valor real de los productos. Lo mismo le pasa al consumidor, que no debe convalidar cualquier precio. La inflación no hace que se pueda cobrar cualquier cosa. Es una situación muy compleja y más para los sectores golpeados por el poder adquisitivo”, marcó el supermercadista en una entrevista radial en Si 98.9.

Sobre faltante de productos en las góndolas dijo que las empresas están ajustando las cuotas de acuerdo con aquellos productos más atados a los programas de precios, que previo a sus renovaciones trimestrales se vuelven incluso más accesibles para el consumidor en comparación con los otros productos que están liberados de precio.

En julio habrá una renovación de Precios Cuidados, pero la falta de entrega complica la logística. “Son los productos que más problemas tenemos, porque si no están el programa no funciona y en realidad esa es la preocupación. En todo este tiempo hemos conocido a muchos funcionarios de la secretaría de Comercio Interior de la Nación, pero nadie le pone el cascabel al gato”, señaló el comerciante.

López dijo luego que si bien hubo una desaceleración respecto a lo que fue el mes de marzo, donde la suba fue muy fuerte, esta inflación va a ser sostenida porque cuando la industria no ajusta por cantidad “todavía hay precio de recuperación”.

Hoy las empresas están produciendo más y aunque tengan capacidad de producción no lo hacen. “Antes conseguíamos mejores precios comparando en cantidad y ahora las empresas te dicen que compres menos y además tener la suerte que nos entreguen algunos productos básicos. Un ejemplo es el aceite donde estamos con un 25% de la cuota de entrega, yo pido 100 cajas y me entregan 25”, lamentó y manifestó que la excusa de los empresarios es que no son todavía los precios que necesitan para sostener el producto.

“No explican que los precios actuales no son los que ellos necesitan vender, sin embargo para el consumidor son poco accesibles. Nos dicen que tienen que seguir ajustando. La verdad es que es muy difícil porque no sabemos cómo arreglamos esto. Se echan la culpa el uno al otro y lamentablemente el problema más grande lo paga el consumidor”, expresó finalmente.

