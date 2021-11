Pese a la masividad de los reclamos y que es un tema que está en la agenda, la paridad de género en el servicio público de transporte de Rosario sigue encontrando escollos y dificultades para volverse realidad. Aunque en los últimos años se multiplicaron en el Concejo las ordenanzas en pos de incrementar la presencia de las mujeres en la conducción de colectivos, taxis y camiones, la estadística indica que actualmente es de escasa a nula. En este marco, mujeres conductoras volverán a alzar con una iniciativa unificadora y una consigna impostergable: tener las mismas oportunidades laborales que los varones.

La creación del “Programa de Mujeres Choferesas y Recolectoras de Residuos” -que propone la incorporación gradual de mujeres en el plantel permanente del personal de conducción de camiones de recolección de residuos, como también del personal operativo que se ocupa de la recolección de residuos urbanos (corredoras) - y del "Programa mi primera licencia de conducir y mi licencia de conducir profesional", que busca brindar facilidades para el acceso a la primera licencia de conducir de la ciudadanía, como así también de aquellas personas que deban tramitar una licencia profesional con fines laborales, son algunos de los tantos proyectos relacionados con la temática que aún no recibieron tratamiento.

Mi bici tu bici, en la mira

Asimismo, en el último tiempo se puso el foco sobre “Mi Bici Tu Bici” tras la publicación de ofertas laborales en algunos sitios web (como Computrabajo o Linkedin) en los que se buscaba “Conductor Logística, Carga y Descarga” para el Servicio Público de Bicicletas cuando existe un “Registro de Mujeres Postulantes a la conducción de unidades del transporte urbano” donde se han inscrito una gran cantidad de mujeres con licencias de conducir profesionales de tipo D2, uno de los requisitos explicitados en el aviso. Por otro lado, el sitio oficial del programa contiene una pestaña denominada “DEJANOS TU CV” que ofrece un hipervínculo a un formulario de Google para la carga de datos.

"Además de que muchas nos inscribimos en la web de Mi bici tu bici , h ay más de 100 mujeres inscriptas en el Registro que tiene el Ente de Movilidad de Rosario con la licencia que pedían y no fueron capaces de llamar a ninguna . Ante esto, solicité un informe por vía judicial para que expliquen la situación y en el mismo se detalla que no solo que no tomaron a ninguna mujer sino que entrevistaron a 150 hombres de los cuales quedaron algunos ", contó a RosarioPlus Dolores Guldris, la primera rosarina graduada en el programa organizado por la firma Scania.

Una propuesta unificadora

La última de las iniciativas presentadas, vinculadas a la paridad en el transporte, es impulsada por la edila Fernanda Gigliani y viene a aglutinar todas las anteriores. Puntualmente, propone la creación del “Programa Mujeres Conductoras Profesionales”, cuyo objetivo es propiciar la "incorporación gradual de mujeres en todos los servicios de transporte de personas o mercaderías que se requiera personal para la conducción profesional, sean los mismos de administración propia del Estado municipal o de administración privada sujeta al régimen de concesión ".

"Vamos a exigir la aprobación del proyecto de ordenanza que establece la incorporación de mujeres en todas las empresas del Estado que requieran la conducción de transporte en todas sus variantes. de que tenemos que empezar por el Estado, que debe ser ejemplificador ", mencionó María Álvarez, una de las colectiveras reincorporadas al TUP en 2019 tras presentar un amparo judicial por discriminación de género contra Movi Rosario. A dos años de aprobada la modificada de ordenanza que se proponía garantizar el real y efectivo acceso de las mujeres choferes al TUP tanto en las empresas públicas como privadas, actualmente son cinco las mujeres en planta permanente en Movi Rosario y cinco en El Cacique.

Las taxistas también

"La falta de mujeres en el servicio público es el factor común que nos une", dijo a este portal María Eva Juncos, creadora de la app She Taxi. "(Este lunes) nos reunimos con la Comisión de Servicios Públicos para manifestarles nuestras inquietudes. Nos respondieron que tienen que analizar el estudio sobre otorgamientos de licencias. Nosotras manifestamos que de otorgarse nuevas, todas deben ser destinadas a mujeres. edil (Fabricio) Fiatti, van a seguir alineados con la modalidad que se viene implementando, siempre discriminando a la mujer ", además al tiempo que adelantó que evalúan nuevas movidas de protesta tales como un acampe.

"No es un capricho, nunca en la historia el Estado entrego licencias solo a mujeres y disidencias. Es algo pendiente que se tiene que dar, pese a quien le pese. Si seguimos sosteniendo el status quo nunca vamos a resolver el problema de fondo en relación con la paridad en el transporte ", manifestó Juncos sobre el reclamo que llevan adelante las mujeres taxistas ( más de 150 conductoras esperan por su licencia ).