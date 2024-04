El presidente Javier Milei llegó a la clásica cena liberal de la Fundación Libertad con un aire de excitación y confianza por haber logrado el superávit fiscal que marcó el rumbo de su discurso. El presidente se sintió como aquel jugador de fútbol que llega al club y a los pocos meses gana la Copa, aunque hasta la tribuna termina dudando acerca de si verdaderamente salió campeón. Encima se sobregiró en su discurso y entregó una pieza de stand up.

“Digo, más que aplausos deberíamos estar regocijándonos que le estamos dando duro y parejo al gasto público. Es increíble ¿no? Una caída real del 35% del gasto público, vamos muchachos, es sacar al Estado del medio,. La verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado si le pegamos semejante recorte…vamos, que les estoy devolviendo libertad a lo loco”, pidió al ver poco acompañamiento y sobredimensionar su logro fiscal.

El presidente habló una hora luego de los expresidentes Mauricio Macri y el español José María Aznar, y el actual presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien había advertido sobre los alcances de los ajustes en la sociedad. Milei subió al escenario sonriente, atropellando y como descontando que el apoyo de los presentes es incondicional. Pero no fue tan así.

Es que los modos del libertario incomodaron por momentos más que nunca cuando criticaba a quienes desconfiaban de su plan. “¿Quieren saber cómo va a subir la economía? ¡Va a subir como pedo de buzo!”, soltó sin aplausos de respuesta. Pero sobre todo cuando hacía burlas incluso impostando la voz y exponiendo fuertes críticas a los economistas que, según dijo, "discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero".

Eso sucedió cuando se burló del economista Carlos Melconian en su discurso de la cena anual de la Fundación Libertad, donde sin nombrarlo imitó su voz con sarcasmo y aseguró que "se equivocó feo".

"Que quieren que les diga si había uno que decía 'no podés dolarizar si no hay fideos, no hay tuco... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error", aseveró Milei con voz socarrona sobre quien iba a ser titular del Palacio de Hacienda si la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ganaba las elecciones presidenciales de 2023.

En ese momento entre los comensales se produjo un importante silencio porque al parecer Melconian estaba entre los presentes, y luego un murmullo, al punto que eso desconcentró al Presidente, que les hizo un llamado de atención. "Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento. I'm so sorry, la vida es así", completó. Toda una postal de la noche.