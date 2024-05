Claudio el Turco García vivió una nueva escena de incomodidad en su programa que grabó, tras haber sido viral su pelea con un invitado semanas atrás. El capítulo 31 de “Lo del Turco”, que se emite por YouTube, mostró sobre el final una escena de tensión entre el anfitrión de la casa y uno de los productores de Guillermo Aquino, uno de los invitados.

Sin un contexto claro sobre lo ocurrido, la edición mostró el momento en el que el Turco está fuera de cámara y se escucha en su micrófono: “¿Qué te pasó? Dale, tomatela, salí, salí... No, salí ya”. En ese instante, el conductor reaparece en escena para retornar a su lugar central en la mesa.

Las cámaras ponen el foco entonces en Darío, a quien presentaron como productor del humorista, quien interrumpe para plantear que debían irse. “Vamos”, insiste. “¿Qué pasó boludo?”, se escucha que plantean, mientras Pachu busca silenciar el ruido para continuar con el programa. “El Turco nos está echando, vamos...”, vuelve a interrumpir en ese momento. “A vos, a vos, a él no...”, lo cruza en ese instante García. “Bueno, pero estoy con él”, le retruca Darío señalando a Aquino, que no comprende lo que está ocurriendo.

“Acá se puede joder, todo, pero desubicado no. Dale, hablá de afuera”, le plantea.

“No entiendo qué pasó...”, lanza en ese momento de desconcierto Aquino. “Nos están echando”, vuelve a insistir el hombre con una campera de Juventus. “¡No, a vos!”, le remarca García, al mismo tiempo que le explica a su invitado: “Vos, si te tenés ganas de ir, después te explico por qué, pero está todo bien. Yo lo estoy echando, después te explico por qué”. En ese momento Mariela Prieto, pareja del ex jugador, intenta poner paños fríos.

“Dale, vamos”, vuelve a plantear Darío. “¿Pero me tengo que parar e irme?”, le consulta Aquino. “¿Vos qué sos el productor? ¿Tu productor? ¿Qué es?”, lanza el Turco. “Si se quiere ir, que se vaya. No hay problema. Vos no tenés nada que ver”, recalca el anfitrión. “¿Yo no tengo nada que ver?”. “Vos ni en pedo, el que menos tenes que ver. Es un salame este”, le devuelve García sin especificar lo ocurrido.

“¿No me puedo quedar? ¿Qué pasa? ¿No se pueden amigar ahora? ¡Che, se re desconocieron! Me parece al pedo”, insiste Aquino tratando de bajar las tensiones y mientras la pareja de García buscaba también colaborar. “¡No, basta no boluda, se zarpó, dale!”, le devuelve el ex Huracán y Vélez a su compañera para justificar la decisión de echarlo. “Igual, ¿nosotros estamos bien?”, le pregunta Aquino al Turco. “¡Recontra bien boludo! ¿Vos estás loco?”, le responden. “La pudrieron. Traje gente que la pudrió”. “¿La verdad? Cambien el productor”, le dice el dueño de casa.

Allí, tras un paso de comedia, vuelve a insistir: “Me tengo que ir, pero no sé qué pasó. Me gustaría saber qué pasó”. “Lo único que te puedo aconsejar: cambiá de productor”.

El recorte del programa muestra ya al ex deportista parado retornando detrás de cámara y aclarando “estoy hablando con él”, mientras se lo ve a Darío detrás de él. “No quiero que se vaya, ¿estás loco vos? Ya está”, le dice García a un Aquino que se encuentra sorprendido por el desenlace. “¿Vos estás bien?”, le pregunta a su acompañante. “Las cosas se hablan, dale una cerveza”, termina el altercado.

La secuencia entera: