Cambios en Instagram: ya se puede dar "me gusta" a las stories

No es novedad que todas las redes sociales se mantienen en movimiento para no perder el interés de los usuarios. El universo de Mark Zuckerberg es uno de los que más innova en este sentido. Esta semana comunicaron que a partir de ahora todos los usuarios le podrán dar "me gusta" a las historias de otras personas en Instagram.

Desde agosto de 2021 las pruebas con un pequeño grupo de usuarios han añadido un corazón a la derecha del cuadro de texto de las stories, al pulsarlo se dará el famoso like. Es posible hacerlo de manera repetida, y se muestra una animación de confeti.

A partir de esta semana se expandió a todas las cuentas. De esta manera, a las ya conocidas reacciones, se le suma esta acción similar a los me gusta que se dan en el feed. A diferencia de estos, los nuevos corazones le aparecerán sólo al destinario su destinatario. La red social apunta a ser "más discreta".

La notificación no llegará de la misma forma que llegan las otras, sino que los corazones aparecerán junto al nombre de usuario cuando chequees quién vio las stories. Aquellos que hayan dado corazón se posicionarán primeros, destacándose entre el resto.

Esta no es la única novedad que está implementando Instagram: ahora se puede borrar una única foto de un Carrousel. Además, algunos usuarios ya tienen habilitada la opción de agregarle música a las fotos del feed, algo que seguramente quedará habilitado para todos los usuarios dentro de un tiempo.