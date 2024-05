Emilia Mernes salió al escenario del Movistar Arena, este viernes por la noche, anunció la suspensión de su show por problemas de salud, y volvió a su camarín para comenzar con su reposo.

La decisión de la cantante invadió de bronca a los más de 14 mil fans que se encontraban en sus respectivos asientos, a la espera de la joven de Entre Ríos.

”No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, indicó la artista.

Entre los gestos de sorpresa del público, la artista continuó y explicó la situación: “El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”.

Tras el anuncio, los seguidores de la cantante estallaron en las redes sociales por la falta de empatía de la artista.