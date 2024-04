El mensaje del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante su participación en la cena de la Fundación Libertad fue uno de los que más alcance tuvo en las redes sociales sobre todo por su contraste con su par argentino Javier Milei. Ambos liberales, pero con diferentes concepciones. Lacalle no es un ortodoxo y le terminó dando indirectamente un consejo al argentino.

En su discurso, el dirigente del Partido Nacional habló de la libertad como un término que “está de moda” y de la necesidad de un “estado fuerte” para que toda la población pueda hacer uso de esa condición.

“No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá, seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, tus hijos estudian y mañana tiene laburo, y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, sostuvo ante un auditorio que lo aplaudió - con cierta “timidez”- ante esa expresión.

“Tenemos que tener un estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad”, enfatizó y destacó la importancia de “ser firme con las ideas y suave con las personas”, agregó, además de destacar los valores de “la tolerancia y la libertad de expresión". Teléfono Milei.