POR JUAN PABLO GÓMEZ

Si bien el equipo de Mauricio Larriera necesita refuerzos de manera imperiosa, desde la directiva leprosa fueron tajantes en su postura de cara al futuro próximo del club. Para buscar jugadores, primero hace falta vender. El director deportivo Ariel Michaloutsos sabe que para poder revitalizar al pobre plantel tiene que desprenderse de un jugador muy importante.

No sorprende en absoluto que Ian Glavinovic sea el apuntado a vender en el próximo mercado de pases. El gran rendimiento del joven zaguero central hizo que varios clubes del viejo continente pusieran los ojos en él.

En el Parque Independencia aseguran todavía no tener ninguna oferta formal sobre la mesa, pero un club de la Bundesliga, uno de La Liga española y otros equipos de mercados menores tienen intenciones de adquirir al oriundo de Elortondo.

Como en los últimos mercados de pases, Brian Aguirre es un nombre que tiene muchas chances de salir en julio próximo. A pesar de su bajo rendimiento, el juvenil sigue siendo pretendido por clubes de la MLS y la Liga mexicana.

Francisco Gonzalez es otro que está en venta. Panchito no tuvo un gran desempeño, pero su participación en la Selección Sub 23 llamó la atención de varios equipos y de llegar alguna propuesta interesante, Newell’s no dudaría en desprenderse del jugador.