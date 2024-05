El jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, habló del debate legislativo en torno a la Ley Bases y al paquete fiscal impulsado por Javier Milei y consideró que se trata de proyectos “nocivos para Argentina y graves para Santa Fe”.

En ese sentido, repasó algunos puntos que tendrán impacto directo en territorio provincial, como sucede con el nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), y señaló a sectores opositores que colaboraron para la media sanción.

Ley bases

La Ley bases hay que entenderla como complemento del DNU.

Tanto la Ley Bases como el paquete son nocivas para la Argentina y muy graves para Santa Fe.

Acá el combo de delegación de facultades, desguase del estado, privatización, reforma laboral, régimen de grandes inversiones que complica a la industria de Santa Fe, mas el hecho de que trabajadores vuelvan a pagar ganancias, la gente no lo va a olvidar, quienes lo votaron no van a pasar desapercibidos.

Se está poniendo más transparente el debate político, en esta etapa el debate va a ser más sincero.

Cómo logró los votos Milei

Hay un espacio que es el PRO que tiene confundidos a sus seguidores con la Libertad Avanza. No hay diferencias entre sus votantes. Silvia Lospenatto y Cristian Ritondo ayudaron a reunir los votos.

Después están los radicales, que se pelean entre cuanto apoyar y cuanto criticar. Hay tres liderazgos: el de Rodrigo De Loredo, el que ejerce Martin Losteau y el que ejerce Facundo Manes, que es el más autónomo.

El bloque de Miguel Pichetto apoyó por cansancio. Dentro de sus 23 diputados hay muchos que tienen ganas de colaborar con el gobierno y otros que tienen posiciones ambiguas. También hay otros que rechazan las posiciones, como Mónica Fein y Esteban Paulón.

Esa mezcla le permitió dar la media sanción.

La decisión del Senado

Cualquiera que crea que las cámaras son espejos, se equivocan. En el Senado hay compañeros que rechazaron el DNU 70/23, por dar un ejemplo.

Deseo que el bloque justicialista pueda ponerle un freno a Milei. Se viene demostrando que cuando se le pone un freno, las cosas suceden distintas. Un ejemplo fue la marcha universitaria.

El efecto de Milei en el mapa político argentino

El efecto succión que está provocando Milei hacia la derecha a todo el espectro político en toda la provincia de Santa Fe, a mí me preocupa.

Yo no creía que Javkin estaba de acuerdo con que militares porten armas en operativo vinculados a seguridad interior. Yo no me imaginaba que iba a ver tan poca actitud en la defensa de las universidades públicas, yo pensaba que había una dirigencia reformista.

Hay que asumir la representación de los sectores productivos que se van a perjudicar con el nuevo Régimen de Inversiones. En Santa Fe no se está defendiendo el trabajo de la industria.

Crisis de representación del PJ

La palabra clave en este tiempo es la palabra representación. Hay que ir a lo que le dijimos a nuestro electorado, y ver si esas ideas son coherentes a lo que se vota o no en el Congreso.

Hay un desafío que tenemos, que es entender por qué pasa lo que pasa. Hay que explicar lo que está pasando y decir en qué lugar estamos parados.

No solo hay que ser reactivos, hay que ser propositivos.

Así como esto genera mucha angustia y decepción, hay que transformar esa angustia y tristeza a un accionar por la positiva. Yo no estoy viendo en Rosario un espíritu de resignación. La despolitización es sobre lo que hay que trabajar.

Impacto en Santa Fe

Se viene un recorte de derechos en la caja de jubilaciones de santa fe. Eso se habló en la campaña provincial.

A nivel nacional Milei habla de la armonización de la caja de jubilaciones. Van a intentar sacar el 82% móvil.

Milei te devuelve lo que te sacó, y con eso negocia.