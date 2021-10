Desde su aparición en 2017 la aplicación She Taxi dio mucho que hablar. A la par que generó resistencia entre muchos compañeros varones, el servicio de taxis conducidos sólo por mujeres ocupó un lugar primordial en la vida diaria de muchas rosarinas. La demanda fue creciendo año tras año, a tal punto que no dan abasto para cumplir con sus usuarias y le piden al Concejo Municipal de Rosario que les otorgue "nuevas licencias de taxis extraordinarias a modo de necesidad de urgencia".

En el texto presentado en los últimos días de septiembre, María Eva Juncos, fundadora de la app, argumenta que en la actualidad el 95% de los taxis son manejados por varones y sólo el 5% por mujeres. Ante esta brecha de género, tanto en la modalidad de titulares como de choferes, exigen una respuesta acorde a la circunstancia.

En diálogo con Rosarioplus.com Juncos señaló: "Se está colmando el vaso. Es sabido que no damos abasto y que la oferta no acompaña a la demanda, porque al trabajar con vehículos habilitados es el Estado el que habilita las licencias. Nunca otorgó licencias solo a mujeres para achicar esta brecha y nunca se hizo nada al respecto".

"La sociedad tiene que saber quiénes están a favor de otorgar más licencias y quiénes no. Inocentemente creímos que iba a nacer del mismo Estado el otorgamiento", amplió.

Según señaló la referente de las taxistas mujeres, son alrededor de 160 las licencias solicitadas. "¿Cuánto repercute en esa brecha? Nada. Es el mínimo que estamos pidiendo. Si quieren trabajar en torno a la paridad real hasta no llegar al 50% no hay que parar", cuestionó al respecto.

En la iniciativa resaltan que las nuevas licencias "están obligadas a ser conducidas solo por mujeres cubriendo así ambos turnos", lo cual generaría nuevas fuentes de trabajo y contribuiría a disminuir esa brecha de género.

En ese sentido, se refirió también a la falta de taxis que sufre la ciudad ante las nuevas flexibilizaciones y la ordenanza de Alcohol Cero, dos puntos que impactan directamente en la demanda de este servicio público. "Estamos salvándole las papas al Estado y no accionan", sentenció Juncos.

En la tarde de este lunes compartieron en sus redes sociales oficiales que de las 670.347 solicitudes de viajes que tuvieron durante este año, a 165.106 no pudieron responder precisamente por este motivo. "She Taxi es el termómetro y después se suma el resto. Si no hay taxis, el ente que regula y sanciona tiene que controlar que se preste el servicio como se debe prestar. La gente nos elige a nosotras", consideró en comunicación con este medio.

Muchas de las conductoras recorren más kilómetros y buscan la forma de cumplir con todas sus pasajeras, sin embargo es una solución transitoria. "Tienen que ser expeditivos, qué tanto tienen que pensar. No hace falta comprobar nada, hace cinco años que demostramos que hacemos falta y nos llama poderosamente la atención", deslizó Juncos.

Por lo pronto, pidieron la ayuda de las usuarias para difundir su reclamo y esperan por una respuesta al escrito presentado en el Palacio Vasallo. Aunque no descartan tener que llegar "a una instancia judicial" para destrabar el conflicto".