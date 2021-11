Los cines de Rosario volvieron a llenarse de magia este jueves. A 20 años de su estreno, las salas de toda la ciudad proyectaron nuevamente “Harry Potter y la piedra filosofal”. Tanto chicos como grandes pudieron disfrutar de la primera película que se convirtió en un fenómeno cinematográfico y llegó para cambiarlo todo. La historia del niño que sobrevivió demostró, una vez más, que está más vigente que nunca.

Desde temprano el Nuevo Monumental se vio copado por las chicas de “Wizarcon”, quienes desde 2012 organizan un evento temático sobre Harry Potter. Animaron la previa con juegos, trivias y acertijos. El hall, congestionado como la plataforma 9 ¾ cada primero de septiembre, se sumó a la propuesta para matar el tiempo de espera para volver a sumergirse en el universo de J. K. Rowling.

Ary tiene 29 años y hace exactamente dos décadas que conoció a Harry Potter. “Después fue ir esperando los libros, siguiendo los libros, participando en foros en internet, sintiéndome identificada con las cuestiones del personaje, creciendo a la par del personaje”, señaló en diálogo con RosarioPlus.com. En 2011, tras el estreno de la segunda parte de las Reliquias de la Muerte, la generación que creció en simultáneo con el héroe de Hogwarts vivió un momento de crisis y decidieron empezar a reunirse anualmente en el Wizarcon “para seguir encontrándonos y que no muriera el amor”.

No faltaron los pochoclos, las gaseosas ni la emoción de poder disfrutar en pantalla grande de la película que marcó un antes y un después. El cruce generacional en la cola para entrar a la sala fue una fiel muestra de la transversalidad de ese universo. Madres y padres llevando a sus hijas, grupos de amigos, parejas y niñas y niños que se acercaron por primera vez a una de las historias más conocidas del mundo.

Para Ana, de 40 años, el reestreno es la oportunidad ideal para que la historia no pierda vigencia y los padres puedan compartir esa pasión con sus hijos. Si bien llegó al mundo mágico cuando era más grande y ya se encontraba en la facultad, lo vive con la misma intensidad. “Es una historia que no se ve mucho, de superación, de logros. Es la misma historia que se cuenta desde el inicio de la humanidad pero está bien hecha. No sólo mantiene al niño entretenido sino que además lo respeta y nunca lo subestima”, argumentó.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, los encargados de darle vida al trío dorado, cortaron más entradas que “Eternals”, la nueva película de Marvel y desde los cines anticipan una muy buena semana. Es que nadie quiere quedarse afuera y perderse la oportunidad de poder volver a disfrutar en la pantalla grande de la primera aparición de Harry, Hermione y Ron. Son muchos los que esperan que este reestreno no sea el único y poder revivir cada una de las ocho películas de la saga.

En la fila de este jueves el resultado fue unánime: Hermione Granger es uno de los personajes más queridos. Todos los presentes destacaron la inteligencia y las habilidades de la joven hija de muggles pero también la importancia de que, por primera vez, “la mujer sea algo más que el accesorio romántico del héroe”. Brillante como ninguna, le demostró a una generación que podían aspirar a ser algo más que princesas.

De a poco, los espectadores fueron ingresando a la sala y preparándose para revivir un momento único. Yanel llevó a su hija Candy, de siete años, y confesó: “Estoy más emocionada que ella”.

Haru tiene 27 años y lo que más la conmueve es “ver cómo entran los chicos por primera vez, que tienen la edad que teníamos nosotros cuando veníamos”. Para la joven, que porta con orgullo una túnica de Slytherin, lo más lindo de “crecer con Harry y todo su mundo es la comunidad. Más allá de los libros y películas, es lo que más me importa. No cualquier película reúne gente como grupo”, analizó.

Ni bien comenzó la cinta dirigida por Chris Columbus, el silencio se apoderó del ambiente y por dos horas y media no hubo nada más alrededor. Ni pandemia, ni protocolos, elecciones, inseguridad, inflación o partidos de fútbol. La melodía del “Tema de Hedwig", característica de la franquicia, comenzó a escucharse por los parlantes y todo fue como la primera vez. La magia de Harry Potter se apoderó del cine, como cada vez que alguien abre un libro, como cada vez que alguien le da play a una película, como cada vez que dos fanáticos se encuentran, como cada vez que alguien revive su infancia.

“Debería haber sabido que usted estaría aquí, profesora McGonagall”, susurró Dumbledore y la historia volvió a empezar, una vez más.