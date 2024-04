RED

GENERO: Fantasía, Familiar, Animación.

ORIGEN: Estados Unidos .

DURACION: 100 Minutos

CALIFICACION: ATP.

SINOPSIS: RED de Disney y Pixar llega por primera vez a los cines. Una nena de 13 años se transforma en un gigante panda rojo cada vez que atraviesa emociones muy fuertes.

DESAFIANTES

DIRECCIÓN: Luca Guadagnino .

ACTORES: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist.

GENERO: Romance, Drama, Deportes.

DURACION: 131 minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Tashi, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto

costará ganar.

SPY X FAMILY: CODIGO BLANCO

GENERO: Animación .

ORIGEN: Japón .

DURACION: 111 minutos.

CALIFICACION: ATP.

SINOPSIS: Película de la serie anime 'Spy×Family'. Él es un espía. Ella es una asesina. Juntos, Loid y Yor se guardan su doble vida para sí mismos mientras pretenden ser la familia perfecta.

Sin embargo, su hija adoptiva Anya, una telépata, conoce apasionantes secretos de ambos sin que ellos lo sepan. Con el pretexto de llevar a su familia a una escapada de fin de semana invernal, el intento de Loid de avanzar en su misión actual, la Operación Strix, resulta difícil cuando Anya se involucra por error y desencadena eventos que amenazan la paz mundial.