El rapero, productor y actor Coolio, reconocido fundamentalmente por su hit de los `90 "Gangsta´s Paradise", tema principal del filme "Mentes peligrosas", protagonizado por MIchelle Pfeiffer, fue hallado muerto en un domicilio de Los Ángeles a los 59 años por causas que aún no fueron determinadas.

Así lo confirmó este miércoles a la noche su mánager Jarel Posey al sitio especializado Variety, quien especificó que el artista habría fallecido alrededor de las 17 horas de esa ciudad y que el lugar en donde lo encontraron era la casa de un amigo.

Nacido en Pensilvania en 1963, Coolio había iniciado formalmente su carrera musical en el grupo de hip-hop californiano WC and Maad Circle, pero en 1994 decidió continuar como solista a partir del lanzamiento de su primer disco "It Takes a Thief".

A pesar de que el álbum debut alcanzó el octavo puesto en los rankings musicales, con éxitos como "Fantastic Voyage", fue al año siguiente con la canción principal de la película "Mentes peligrosas", que llegó al tope de las listas y logró el reconocimiento a nivel global.

La canción "Gangsta´ Paradise", una composición que realizaba una lectura del clásico de Stevie Wonder "Pastime Paradise", ganó el premio Grammy a la mejor actuación solista de rap en 1996 y también fue nominada como grabación del año.

El fenomenal suceso de esta canción provocó que Weird Al Yankovic, el artista famoso por parodiar las canciones y los videoclips más populares de los `80 y `90, la retomara bajo el satírico título "Amish Paradise".

En los años siguiente, Coolio continuó cosechando logros, entre ellos la creación "Aw, Here It Goes!", que fue utilizado para la apertura de la serie "Kenan & Kel", de NIckelodeon.

También se convirtió en una celebridad televisiva con apariciones en la edición para famosos de "Gran Hermano" y en realities de cocina, otra de sus grandes pasiones al punto que llegó a publicar un libro con recetas propias.

Además, Coolio tuvo varias participaciones como actor en filmes para cine y televisión, como el caso de "Sabrina, la bruja adolescente", "La Niñera" y "Batman y Robin" de 1997, entre tantas; y puso la voz en series animadas como "Gravity Falls" y "Futurama".

Tras conocerse la noticia de su muerte, la actriz Michelle Pfeiffer dedicó un mensaje acompañado de una foto en la que se lo ve a ambos en tiempos en que se rodó el filme "Mentes peligrosas".

"Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del talentoso artista Coolio. Una vida truncada demasiado pronto. Como algunos recordarán tuve la suerte de trabajar con él en `Mentes Peligrosas´ en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Lo recuerdo siendo nada más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Amor y luz a su familia", escribió la estrella de Hollywood.

