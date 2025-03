La actriz Soledad Silveira asegura que vive un gran éxito en el teatro, en su vida personal y se atrevió a decir que el fracaso es parte de su vida y que no se arrepiente de decirlo. “Los actores le tienen miedo al fracaso, les hace mal al ego. No todo es éxito, el fracaso te enseña mucho más. No voy a quitar esa palabra de mi vocabulario”, expresó.

Además agregó: “hay actores que se horrorizan cuando me escuchan decir que hice un fracaso. Hay que ser conscientes y decir la verdad, no vino nadie a verme”.

La actriz brindó una distendida entrevista en el programa “Se terminó la joda” por radio Splendid, conducido por Fede Flowers, La Criti y Vero Morilla en dónde aseguro que vive un gran éxito en el teatro con su obra “¿Quién es quién?” junto a Luis Brandoni. “En este contexto económico somos afortunados en decir que nos va excelente”.

Solita aseguró que no hubiera hecho la obra sin la participación del actor. “Cuando me la ofrecieron, le dije a mis productores que solamente la iba a hacer si tenía de compañero a Brandoni, ese papel es ideal para él. Entonces lo convocaron y milagrosamente aceptó”.

Por otra parte, la actriz habló de la falta de ficción en el televisión y como las nuevas plataformas cambiaron el consumo de contenido nacional. "Es un dolor enorme para nosotros que no haya ficción. Mi generación de actores es la última que logró popularidad y nos ganamos el cariño del público. Al hacer una tira diaria, la gente nos dejaba entrar todos los días a sus hogares".

“Celebro el éxito de las series nacionales en las plataformas, hay cosas muy buenas pero no es lo mismo. La falta de ficción va a arruinar a los teatros. La gente elige ver a un artista popular. Pero entiendo que el mundo cambia y hay que adaptarse. Hay gente con mucho talento”, expresó.

En cuanto al contenido de la televisión abierta, se refirió al formato que la tuvo como conductora estrella en las primeras emisiones de “Gran Hermano” y se sorprendió por el fallecimiento de Verónica Zanzul, “la Colo”, una ex participante del ciclo. “No sabía nada, me acabo de enterar, que horror”, dijo. Y agregó: “Es un formato diferente al que yo hacía, fue una experiencia maravillosa. Ahora es muy diferente y no lo consumo. No tengo edad para estar prendida en la pantalla, no me interesa”, sentenció.

Finalmente, Silveira contó su presente amoroso y que le da pudor decir que tiene novio. “Después de convertirme en abuela, desapareció mi interés por los hombres. Hace un poco más de un año apareció en mi vida José. Me da pudor decir que es mi novio. Me cuesta decir que estoy enamorada. Él vive en Brasil y yo acá. Nos vemos una vez al mes”, declaró.

(N.A.)