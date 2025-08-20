La senadora del PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, quedó en el centro de la polémica tras una declaración en la reunión de comisiones de la Cámara Alta. Durante el debate en el que el proyecto de emergencia pediátrica obtuvo dictamen, aseguró: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.

Sus dichos generaron un inmediato repudio de varios legisladores, entre ellos el radical Martín Lousteau, quien le retrucó con dureza.

En su intervención, Álvarez Rivero argumentó que la salud es una responsabilidad de cada provincia y que Córdoba, en particular, “atiende a mucha población de otras provincias como Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa”, tanto en el sector público como privado.

“La Argentina está pobre, por eso la frase de que la salud de alta complejidad es de competencia federal es falsa. La salud es de competencia provincial”, remarcó.

La legisladora también puso sobre la mesa el impacto económico que -según ella- tienen los cordobeses por recibir pacientes de otras jurisdicciones. “Me gustaría que se asignaran más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otras provincias. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, sostuvo.

Ante el revuelo que causaron sus declaraciones, Álvarez Rivero intentó aclarar que fue “malinterpretada” y que su intención era abrir el debate sobre cómo se organiza y financia el sistema sanitario argentino.