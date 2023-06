A casi una década de su pelea, Jorge Rial y Luis Ventura se encuentran en el peor momento de su vínculo. Este martes, leyeron al aire de A la Tarde (América) un mensaje que el exconductor de Intrusos (América) le había mandado a su hija Morena, en el centro dele scándalo, y Ventura explotó.

En el programa que conduce Karina Mazzocco, leyeron el texto de Rial a su hija: “¿Te puedo pedir un favor? No hables nunca más con Luis Ventura, bloquealo. No quiero más contacto con esa persona de mierda”. Al escuchar esas palabras, Ventura comenzó a gritar y contraatacó con todo lo que tenía a disposición.

“¡Esa mierda que salvó a tu hija del suicidio!", y le reprochó que él no estuvo. No quedó allí el descargo con espuma en la boca de Ventura. “Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a pegar un tiro en la cabeza a Fort o lo que hiciste con algunas compañeras. Lo hablamos cuando quieras en tribunales y con testigos".

“¡Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver! No sería la primera vez. Vayan a ver cuántos bulones del auto me aflojaron la semana pasada”. "Si me pasa algo, tengo personas que tienen mucha información. Mucha".