El griego Stefanos Tsitsipas, arrollado en cuartos de final de Roland Garros por el español Carlos Alcaraz, achacó su bajo rendimiento en los dos primeros sets a que tomó melatonina para hacer una siesta antes del duelo y adaptarse al horario de noche.

"No lo volveré a hacer, no me ha sentado bien. Lo hice porque estos cambios de horas estaban afectando a la programación de mi sueño y para mi es fundamental poder descansar para recuperar", indicó el griego, que matizó que con eso no quería “quitarle mérito a Alcaraz”.

Además aseguró que el número 1 del mundo se mueve "como Speedy Gonzales", en referencia al célebre ratón de los dibujos animados.

Tsitsipas, que hace dos años cayó en la final contra el serbio Novak Djokovic, se negó a dar un favorito para la semifinal que enfrentará a este último contra el español, pero dijo que está "del lado de la juventud".

"El uno tiene la experiencia, el otro las piernas, se mueve como Speedy Gonzales. El uno puede conseguir golpes increíbles, el otro tiene el control y la presión que le pone al rival", analizó.