Un insólito episodio de fuga se registró en la noche del lunes en Santo Tomé. Un detenido de 23 años, que se encontraba bajo custodia en la Comisaría 23ª, logró escapar tras quitarse las esposas con las que estaba atado a una columna.

Según el reporte oficial, el joven había sido aprehendido por una causa vinculada al incumplimiento de un mandato judicial. En el momento de la evasión se hallaba en el tinglado del patio trasero de la dependencia, esposado a una estructura fija.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el detenido consiguió zafarse y darse a la fuga. La situación fue advertida minutos más tarde, cuando ya no se encontraba en el lugar.

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda, con móviles recorriendo la zona y un operativo montado en distintos puntos de Santo Tomé. Sin embargo, hasta el momento no hubo resultados positivos y el joven continúa prófugo.

El hecho generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la dependencia policial ubicada en Richieri al 3500 de la ciudad del centro provincial. Se espera que en las próximas horas la jefatura de la Unidad Regional I disponga medidas internas para esclarecer cómo fue posible la evasión.