Los profesionales de la salud nucleados en SIPRUS rechazaron de forma contundente la propuesta salarial del gobierno provincial y anunciaron medidas de fuerza en todo el territorio santafesino. La decisión se tomó por votación directa, donde el 95% de los afiliados rechazó el aumento del 7% en seis meses ofrecido en paritarias.

El sindicato convocó para este miércoles 20 de agosto a una jornada de protesta con actividades de visibilización en distintos puntos de la provincia. Además, confirmaron un paro de 24 horas para la semana próxima, lo que impactará en hospitales y centros de salud de Santa Fe.

Jerónimo Ainsuain, presidente de SIPRUS, cuestionó la oferta salarial y advirtió que los trabajadores de la salud han perdido cerca de un 28% del poder adquisitivo. “El gobierno sigue sin valorar la responsabilidad que tenemos sobre la salud y no reconoce la formación constante de miles de profesionales. Con estos salarios miserables muchos renuncian y quedan puestos clave sin cubrir”, afirmó.

El dirigente también alertó por la crisis en el sistema sanitario: “Faltan insumos, personal y medicamentos. Están achicando las prestaciones que se brindan en hospitales y centros de salud. Si continúan con estas políticas, las demoras en la atención y la falta de insumos se profundizarán día a día”.

La no aceptación de la oferta salarial por parte del personal de salud se suma al rechazo de los docentes a quienes se les hizo la misma propuesta. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, sostuvo este lunes que la Provincia no hará una nueva propuesta salarial a los docentes. El conflicto gremial escala en la provincia y se abre la posibilidad de que las medidas de fuerza, además de intensificarse, se unan entre todos los trabajadores del sector público en caso de no mediar una propuesta salarial superadora.