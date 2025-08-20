Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo, este miércoles por la mañana, un allanamiento en Santa Fe al 800, en pleno centro rosarino, en el marco de una causa por narcotráfico.

Según las primeras informaciones, el procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal, la cual investiga un caso de subalquiler de viviendas que eran utilizadas por personas vinculadas al narcotráfico.

Se trata de una investigación impulsada por el fiscal Franco Benetti, con el apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y que tiene como principal implicada a Andrea Ortigala, hermana de Mariana, detenida e imputada como testaferro de Los Monos con acusaciones similares.