La Convención Reformadora de la Constitución provincial atravesó este martes una de sus jornadas más tensas desde el inicio del debate. Las discusiones sobre ordenamiento territorial, derecho a la ciudad, régimen municipal, áreas metropolitanas, recursos y cláusulas transitorias derivaron en múltiples cuartos intermedios, reproches opositores y, finalmente, en la decisión del oficialismo de avanzar con la firma de cinco dictámenes sin el consenso del resto de los bloques.

El tema central del día fue el régimen municipal y la autonomía, punto que estructura gran parte del articulado. El texto de Unidos propuso eliminar la figura de comuna y establecer que todos los gobiernos locales sean municipios, garantizando su autonomía política y financiera.

Se planteó además que aquellos con más de 10 mil habitantes puedan dictar sus propias cartas orgánicas, con mandatos de cuatro años renovables por una sola reelección consecutiva, y con oncejos que se renueven por mitades cada dos años. En materia de recursos, el oficialismo propuso que los municipios reciban fondos provenientes de la coparticipación y de los impuestos provinciales.

Pero lo prolijo del articulado no se trasladó a la arena del debate. La jornada comenzó con demoras para unificar los dictámenes dentro de Unidos, lo que derivó en varios cuartos intermedios. Luego la oposición denunció que los textos fueron entregados con apenas minutos de anticipación y cuestionó que se intentara votar sin tiempo de análisis.

Tras varias demoras, la sesión reanudó su parte final recién a las 21.07, con dos dictámenes aún pendientes de impresión. El oficialismo insistió en avanzar: “Valoramos el respeto, el diálogo y la paciencia para ir encontrando acuerdos”, defendió Joaquín Blanco (Unidos), quien además anunció que el despacho de cláusulas transitorias se debatirá el jueves a las 14.

La oposición, sin embargo, rechazó la maniobra. “Estamos esperando los despachos, ¿vamos a sesionar en el aire?”, cuestionó Diego Giuliano. “Es un apuro que muestra una inseguridad sin sentido”, añadió Rubén Giustiniani. Desde Somos Vida, José Machado consideró que “no es serio tratarlo hoy, lo podríamos discutir el jueves”.

Monteverde, además, denunció que “la voluntad del gobernador es imponer su mayoría ajustada y silenciar al 70% de los santafesinos que no lo votaron”. Minutos después, su bloque se levantó y abandonó el recinto.

Se firma igual

Así fue como los bloques opositores coincidieron en reclamar que los cinco dictámenes fueran firmados el jueves, junto con el de cláusulas transitorias, para garantizar un análisis conjunto y más profundo. Según plantearon Giustiniani, Giuliano y Monteverde, la postergación permitiría alcanzar un consenso amplio en lugar de avanzar con un texto cerrado “a las apuradas” por la mayoría oficialista.

Pese a las críticas, Blanco pidió pasar a la firma de los cinco dictámenes —ordenamiento territorial, derecho a la ciudad, régimen municipal, áreas metropolitanas y recursos—, lo que finalmente se concretó solo con las rúbricas de Unidos.

“Es verdad que tendríamos que tener el texto antes, pero también que fuimos receptivos con todos”, justificó al respecto la presidenta de la Comisión, Katia Passarino.

El debate sobre las cláusulas transitorias, que podría incluir definiciones sensibles como la duración de los mandatos comunales, quedó pendiente para el jueves a las 14 horas.