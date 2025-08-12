El cantante L-Gante confirmó públicamente, este lunes, su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija, Jamaica. Además, afirmó que su relación con Wanda Naram fue un “pasatiempo”.

“Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, aseguró en conversación telefónica con Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “Ahora me siento rebien. Volví de Europa, donde estuve un mes haciendo muchos shows, cansado, queriendo volver a casa, y ahora que vine, acomodé un montón de cosas”, agregó.

En cuanto a la relación con la madre de Jamaica, L-Gante afirmó que nunca dejó de estar enamorado de la joven, que la familia siempre ocupó un lugar central en sus prioridades y no descartó la posibilidad de ampliarla en el futuro.

Por último, el cantante fue consultado sobre su vínculo con Wanda Nara, y ante la pregunta sobre si la relación con la empresaria había sido solo un “pasatiempo”, respondió sin titubeos: “Olvidate que sí”. “Con Wanda somos amigos, tendrá que seguir así”, sentenció.