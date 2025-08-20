Rosario Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico del próximo sábado y aclarón que los ticket válidos para ingresar al Gigante de Arroyito son los que se adquirirán a través de la ticketera Deportick, “sin excepción alguna”.

“Habiendo tomado conocimiento de que existirían terceros que en forma presencial o a través de páginas de internet, Facebook, Instagram y/u otros medios estarían comercializando entradas, se han formulado las presentaciones pertinentes ante la justicia penal para que se investigue la posible comisión de un ilícito”, remarcaron desde la institución.

Cabe recordar que a partir de las 14 horas, se habilitará la reserva de populares y un remanente de plateas del sector Cordiviola para socios y a un costo de 40.000 pesos.

“Y recuerden que no se admitirá el ingreso al estadio de aquellas personas que no tengan su entrada oficial, la que se venderá desde este miércoles 20 a través de la plataforma Deportick y se le carga en su carnet de socio”, concluyeron.