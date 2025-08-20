El gremio docente se plantó este miércoles frente a la sede del Iapos para exponer lo que consideran un retaceo al derecho de acceso a la salud de sus afiliados, los trabajadores públicos. La movilización corrió por cuenta de Amsafé, cuyo secretario general, Rodrigo Alonso, denunció que la obra social provincial “abandonó a los trabajadores”.

La protesta gremial repudia el nivel de aportes obligatorios que recaen sobre el salario docente, sin relación con los pagos posteriores que cada afiliado debe agregar a la hora de hacer uso del servicio ante una prestación médica.

“Una maestra tiene que aportar 50 o 70 mil pesos por descuento obligatorio, sumado a otros 20 o 40 mil pesos solidarios, sobre un sueldo de 780.000 pesos, y cuando va al médico tiene que pagar todavía un plus, los bonos, o 60.000 pesos por una ecografía. Es inadmisible”, bramó Alonso. El aporte solidario que refirió tuvo un incremento de 100% en marzo, muy distante del ritmo negociado en paritaria.

“Exigimos que Iapos garantice un derecho básico, el acceso a la salud de los trabajadores. Pero no hay diálogo como dice el gobierno, sino imposición. El Iapos se mantiene con nuestros aportes, pero somos los únicos que no participamos de las decisiones, no sabemos qué se hace con nuestra plata, destinada a solventar a grandes grupos médicos y farmacéuticos antes que a garantizar nuestro acceso a la salud”, recalcó el titular de Amsafé.

Alonso trajo a colación la oferta salarial del gobierno, que así dio por concluida la paritaria: “Una inflación de 1,9% en julio, pero un aumento salarial de 1,5%. Y después tenemos que escuchar que nos digan que el salario le gana a la inflación”, fustigó.

El miércoles 27 Amsafé continuará su plan de lucha con otra movilización hacia la Caja de Jubilaciones provincial, sobre la cual ya reclamó en la Convención Constituyente que se asegure su intransferibilidad.