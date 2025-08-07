Una batalla campal en la previa de un recital de Damas Gratis en el estadio Movistar Arena de Bogotá, Colombia, dejó al menos un muerto y cinco heridos. Según trascendió, los enfrentamientos de este miércoles por la noche se habrían producido entre barras bravas de equipos de fútbol.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver como, minutos antes de empezar el concierto, grupos conformados por decenas de personas comenzaron a atacarse a golpes y a lanzar objetos contundentes.

Como consecuencia de los incidentes, el show de Damas Gratis fue suspendido y se procedió a evacuar completamente el lugar para priorizar la seguridad de los asistentes.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", expresaron luego desde la administración del Movistar Arena.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó al respecto Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a través de su cuenta de X.