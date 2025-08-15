Una redada por narcomenudeo en zona norte: 12 detenidos y armas secuestradas

El fiscal de la Unidad de Microtráfico César Luis Pierantoni desplegó este viernes de madrugada unos 18 allanamientos entre la zona norte de Rosario y Granadero Baigorria, que culminó con la detención de 12 personas y el secuestro de armas para desarticular una organización señalada como responsable de balaceras, amenazas y venta de drogas. El dato curioso fue el hallazgo de marihuana oculta en el botín de fútbol de un niño.

Agentes de la PDI participaban de la investigación desde hacía dos meses, en base a seguimientos y escuchas telefónicas que denotaban los negocios ilegales de esta gavilla. Con la orden fiscal, entre la noche y la madrugada allanaron diversos domicilios en los barrios Casiano Casas, Las Pumitas y Zona Cero, de Rosario, y en Remanso Valerio, de Granadero Baigorria.

Los operativos culminaron con la detención de Marcelo Gastón B., alias “Pollo”; Gisela Noemí R.; Andrea Soledad A.; Alejandro Rodrigo U.; Brenda Sofía M.; Mailén Luz I.; Sofía Nerea O.; Abril Loreley R.; Ramón Ignacio N.; Nanci María del Carmen M.; Sergio Rubén R. y María Soledad R. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

En los allanamientos se secuestraron un pistolón, 16 cartuchos calibre 32, marihuana fraccionada, 37 teléfonos celulares, documentación relevante, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Las intervenciones se realizaron en Labardén al 5500, calles 1379 al 3800, Rauch al 1500 y 1300, Barón Estrada al 600, Pavlov al 900, Presidente Quintana al 2600, French al 6400, Polledo al 3500, Ciudadela al 2900, Casiano Casas al 1300, Cavia al 1300 y 1350, Calvo y Washington, Calvo y Gallardo (todos en Rosario), y en Remanso Valerio y avenida Los Plátanos (Granadero Baigorria).

El portavoz del MPA agregó el detalle del hallazgo que hizo uno de los perros de la PDI, Bono, durante la requisa a una casa de Rauch al 1300. El animal rastreador marcó un botín de fútbol infantil de color negro. En su interior había una bolsa de nailon con un trozo compacto de picadura vegetal. La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, con un peso de 18,9 gramos.

Los cuatro hombres y ocho mujeres arrestados fueron trasladados a la División Microtráfico de la PDI para su identificación. La investigación se inició a partir de análisis criminal efectuados por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco del Plan de Persecución Penal del MPA.