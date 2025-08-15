La unidad del peronismo santafesino pende de un hilo que promete aguantar. Reuniones maratónicas y de última hora intentan acercar posiciones entre las distintas tropas que desean meter sus fichas en el Congreso nacional, con todas las intenciones de que las posturas insalvables no rompan los acuerdos preexistentes.

La disputa es quién encabezará la lista a diputados, puesto al que se postularon tanto Agustín Rossi como Eduardo Toniolli. Un tire y afloje del que quisiera participar el perottista Roberto Mirabella, quien finalmente exhibiría un perfil más bajo, no sin antes amagar con dar un portazo, en pos de la unidad.

No obstante, versiones de última hora hablan de la posibilidad de que encabece Florencia Carignano, quien ya ocupa una banca en el Congreso, para competir en un binomio junto a Toniolli; también de que el líder del Movimiento Evita será tentado por Omar Perotti par competir por fuera, en caso de que el Chivo sea el elegido para encabezar.

Los otros espacios que competirán por dentro del PJ son el massismo, Activemos de Marcelo Lewandowski, el grupo de senadores provinciales referenciados en Guillermo Cornaglia, presidente del partido, los intendentes que no responden a Llaryora, La Cámpora y La Corriente. Las listas se definirán sobre el fin de semana aunque se especula con que, pase lo que pase, María de los Ángeles Sacnun sea la segunda de la lista (o bien alguien de La Cámpora).

En contrapartida y aunque se intentó acercar posturas este mismo viernes, los cinco intendentes que saltaron a Provincias Unidas jugarán por fuera. Este espacio está referenciado en el intendente de Funes, Rolando Santacroce, y por el momento no confirmó si presentarán lista propia. Tampoco aclararon si, en caso contrario, apoyarán a la lista del gobernador Maximiliano Pullaro.

El primer mandatario santafesino también debió transpirar para cerrar una lista de unidad, pero la centralidad de su figura le permitió encontrar una solución salomónica (y que le conviene) con varios días de antelación.

Sorprendiendo al ungir a la vicegobernadora (y macrista) Gisela Scaglia como candidata, su principal escollo fue contener al socialismo. El partido de la rosa quería hacer valer a Enrique Estévez, quien al final no participará. Así las cosas, el segundo puesto de la alianza oficialista la ocupará el diputado provincial Pablo Farías, mientras que el gobernador se asegura en la vicegobernación a un (o una) radical de su riñón.

Lo que resta por definir es si Pullaro se pondrá al hombro una campaña en la que tiene mucho por peder y menos que ganar. Esto si se considera que el radicalismo quedó relegado en la lista (la diputada nacional Melina Giorgi iría tercera) y que una eventual derrota le dañaría la imagen de fortaleza que busca apuntalar con la alianza de gobernadores.

La Libertad Avanza hará lo que digitó Karina Milei. Encabezará la lista Romina Diez, actual diputada nacional que renunciará a su cargo para volver a ser electa. No está claro quiénes irán por detrás, aunque entre los nombres barajados están Marcos Peyrano, Agustín Pellegrini y Juan Pedro Aleart.

Carlos del Frade encabezará la lista del Frente Amplio por la Soberanía, armado de izquierdas que viene tomando fuerza en los últimos años y que incluye a la Liga de los Pueblos Libres, el Movimiento Libres del Sur, PARES, PCR-PTP, Bases (PS), Alfonsinismo Auténtico, Encuentro por Rosario, SI, Partido Comunista y Concejalía Popular. También se presentará el Frente de Izquierda, a cuya cabeza irá Carla Deiana.

La gran ausencia de estas elecciones sería Amalia Granata, quien finalmente habría desistido de presentarse al no inscribir la alianza Somos Vida para la contienda. Podría participar en otro armado, algo que se sabrá con certeza el domingo.