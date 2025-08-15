El Gobierno nacional milita el concepto de déficit cero a rajatabla, y para ello va contra leyes del Poder Legislativo sin economizar en la herramienta del veto presidencial. Pero los tiros siempre son para el mismo lado, y hay otras formas de generar esos recursos pero que por la esencia misma del modelo libertario no son tenidas en cuenta.

Así lo expone el economista Facundo Budassi, del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), para RosarioPlus.com. “El gobierno se fortalece pegándole a los débiles… o, por lo menos, limando sus ingresos. El veto al aumento del 7,2% para la jubilación mínima y la actualización del bono a $110.000 es un ejemplo perfecto de cómo se disfraza un recorte de derechos con el slogan de ahorro fiscal”, expuso.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese “ahorro” forzado con el veto a esas leyes representa una porción mínima del PBI anual del país. Por impugnar el aumento de la jubilación mínima, el 0.41% del PBI. Y por eliminar el bono, 0,38%. Es decir, Milei con sus vetos consiguió guardar 0,78% del PBI.

Lo mismo sucede con la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que también ha sido vetada y sus prestaciones equivalen hoy al 0,28% del PBI.

Dicho eso, Budassi plantea ideas alternativas para conseguir lo mismo, pero sin perjudicar a sectores tan masivos de la población. Ejemplos…

Ese dinero podría salir sin tocar a los jubilados ni a las personas con discapacidad si se cortaran privilegios reales, como:

✅ Eliminar la exención del IVA para directores de sociedades anónimas (+0,2% del PBI).

✅ Reasignar fondos del Jefe de Gabinete a la Agencia Federal de Inteligencia ($32.616 millones).

✅ Eliminar otras exenciones (+0,39% del PBI).

Nada de eso. En paralelo, Economía decidió bajarle retenciones al agro, lo que significó resignar recaudación por unos USD1.552 millones (-0,2% del PBI) y reducir de manera abrupta Bienes Personales, un impuesto que recae sobre personas con cierta posición en la pirámide socioeconómica.

Solo con haber mantenido el nivel de retenciones, el fisco habría asegurado cerca del 70% del costo anual de la mejora del bono a jubilados.

Es decir, el Gobierno de Milei sigue castigando a los sectores populares, y reforzando privilegios de la población en situación desahogada, los ricos, en definitiva.

Como dice el dicho, planteó Budassi: débil con los fuertes, fuerte con los débiles.