Para quienes ya piensan en escapadas, paseos o simplemente descansar, el calendario oficial marca que, después de este receso de agosto, en la Argentina restan apenas dos fines de semana largos antes de que termine el año.

El próximo descanso extendido será en noviembre, con una pausa de cuatro días: del viernes 21 al lunes 24. El viernes fue decretado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

El último del año llegará en diciembre, con tres días libres: sábado 6, domingo 7 y lunes 8, feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María.

Antes de eso, septiembre no tendrá feriados ni recesos prolongados, mientras que en octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (domingo 12) no generará un fin de semana largo.

Resumen de lo que queda en el año

Noviembre: del 21 al 24 (4 días)

Diciembre: del 6 al 8 (3 días)

Otros feriados nacionales 2025

Viernes 15 de agosto: día no laborable (puente turístico)

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Domingo 12 de octubre: Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Viernes 21 de noviembre: día no laborable (puente turístico)

Lunes 24 de noviembre: Soberanía Nacional (trasladado)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

Vale recordar que en los feriados nacionales rige el descanso dominical y, si se trabaja, el empleador debe abonar el doble de la jornada. En los días no laborables, en cambio, es decisión de la empresa si se trabaja o no, con pago normal del salario.