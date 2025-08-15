Una insólita escena se vivió este jueves en un hotel cuatro estrellas de la zona norte cuando dos huéspedes, una mujer de 87 años y un hombre de 54 -ambos de nacionalidad uruguaya-, fueron demorados por la policía acusados de intentar irse sin pagar una estadía de una semana.

El episodio ocurrió en el Hotel Mercure, ubicado sobre Rondeau al 100, en inmediaciones de Arroyito. Según denunció una empleada, los clientes intentaron realizar el check out con una tarjeta inválida y, ante el reclamo, se negaron a abonar el importe correspondiente a los siete días de alojamiento.

La situación motivó que la encargada llamara al 911, lo que derivó en la intervención de la Brigada de Orden Urbano (BOU). Los agentes arrestaron a Miriam U. y Claudio P. en el hall del hotel y los trasladaron a la comisaría 10ª.

Según los primeros testimonios, la pareja había ingresado el pasado jueves 7 de agosto y desde entonces no había efectuado ningún pago por los servicios recibidos. Así, lo que en un principio parecía un problema de cobro terminó siendo considerado un presunto intento de estafa.