La derrota en el clásico y la siguiente ante Defensa y Justicia, hace tambalear al proyecto futbolístico de Newell's, que venía de un arranque de torneo donde se mostraba imparable. Pero con las idas y vueltas normales en el fútbol, más aún en el argentino, siempre suele generarse algún descontento entre los hinchas. Esta vez, un plateísta insultó a Pablo Pérez, y este le contestó.

Después de no tener un gran partido, con la impotencia de estar abajo en el marcador cuando quizás no lo merecía, el capitán leproso fue reemplazado, pero cuando llegó al banco de suplentes se lo vio quedarse parado, con bronca, hasta que se pudo ver como discutía con un hincha que le gritaba: "Ya está Pablo, dejá jugar a los pibes".

Las palabras del plateísta poco le gustaron al volante, que no se guardó nada. No paró de insultarlo, incluso le lanzó un: "Te voy a romper la cabeza". Segundos más tarde, parece que el cuerpo técnico y los propios jugadores calmaron al capitán, aunque no pareció quedarse muy contento.