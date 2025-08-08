La Selección Argentina ya tiene rival para el primer amistoso luego de concluir su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Se espera que la Scaloneta se enfrente a su par de México entre el 8 y 14 de octubre en el Soldier Field, en Chicago.

El último antencedente entre Argentina y el elenco Azteca tuvo lugar en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, donde el equipo de Lionel Scaloni ganó por 2-0 en Lusail Stadium, con golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para completar la gira por suelo estadounidense se iniciaron gestiones para organizar un encuentro amistoso, el cual tendría lugar en MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (a pocos minutos de Nueva York), recinto que fue sede de la final del Mundial de Clubes y también recibirá la definición de la Copa del Mundo en 2026.

Cabe recordar que en la doble fecha FIFA de octubre, la Selección tenía previsto realizar una gira por China, pero la propuesta fue descartada.