La presencia de Ángel Di María en la despedida de Maximiliano Rodríguez fue de los más comentado de la jornada sobre todo porque el campeón del mundo fue ovacionado. Eso no cayó bien en una parte minoritaria de Central, sobre todo de parte de la dirigencia, que movió algunos hilos para cuestionar a Fideo. Y no sólo porque fue al Coloso y no al Gigante al partido frente a Colón, sino por su esperada vuelta a Arroyito que aún deberá esperar.

La que manoteó el Instagram y no se cayó nada, como es habitual, fue Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel que mechó mensajes de orgullo y dardos venenosos. “Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado “por folclore del fútbol” y no solo que eso no sucedió si no que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer”.

“Solo los que te amamos sabemos lo que amas a Central y que no necesitas ir a ver un partido o ir a saludar para que sientas lo que sentís por el club, si lo hicieras también te criticarían diciendo “deja de vender humo y volvé a Central”, nunca nadie puede dejar contentos a todos”.

“Que suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro, que bueno que siempre ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía”.

Luego hace referencia al reclamo por su vuelta: “Esto también es Rosario, también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo. Cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca por que vuelvas pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal”.

Pero no se queda ahí y pega duro: “Estoy muy orgullosa de vos mi amor, de que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central, si! De volver a central cuando VOS QUIERAS no cuando te lo impongan y te lo ordene mas de un pavote “valiente” detrás de un teléfono”.