Las estrellas de la selección argentina se reunieron en la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera y compartieron vestuario en la previa. Lionel Messi, Juan Pablo Sorín, Pablo Aimar, Ángel Di María, entre otros, se cambiaban cuando un momento incómodo enrareció todo el ambiente: la cronista Sofía Martínez de la TV Pública arribó a la puerta del lugar con la cámara detrás y se mandó.

Las imágenes en vivo mostraban a la joven en el vestuario y tratando de hacer preguntas pero nadie le respondía, al contrario, la incomodidad ganó el lugar. Incluso generó el inesperado enojo de Alfio Basile, que se paró echarla del vestuario. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, contestó.

Sin embargo, la cronista ni se inmutó y fue en busca de Messi aunque antes intentó disfrazarla y entrevistar a quiens etsaban a su lado. Diego Placente contestó con una palabra y la joven se puso a hablar con Aimar, que estaba al lado de Messi. El rosarino, con cara de que no la estaba pasando bien, aprovechó y se fue. Aimar la remó pero todo se terminó allí. Al borde del papelón todo.